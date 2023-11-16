Başkan Altay: ‘Şehrimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz’

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Ovası Projesi (KOP) Kalkınma İdaresi ile Ilgın Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ilgın Kültür Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Ilgın’ın tarihini, doğasını, kültürünü bir adım daha ön plana çıkaracak, ilçenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak olan Ilgın Kültür Merkezi’ni açtıklarını belirtti. Ertaş, merkezin yapımında büyük destekleri olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve KOP Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu’ya teşekkür etti.

“Bazen eserler konuşur”

KOP Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, “Bazen eserler konuşur. Bu kapsamda biz ilçe belediyemiz ve büyükşehir belediyemizle birlikte başladığımızda bu proje hayal ettiğimiz bu şekilde değildi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkısı, ilçe belediye başkanımızın desteğiyle birlikte çok güzel bir noktaya geldi. Bu tesisin bölgemiz için, ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ilgın için güzel bir kompleksi hizmete açtıklarını ifade ederek, “Bu eserin ortaya çıkmasında kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımızın, KOP Başkanlığımızın ve ilçe belediyemizin büyük emeği var. Onların güzel katkıları bu şekilde bir eseri vücuda getirdi. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Geçmişinde ihtişamı, görkemi olan bu ilçeye bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak gelecek nesillere miras bırakacağımız bu güzellikler böyle yöneticileri gayretleriyle ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“Kültür merkezi Ilgın’a değer katan işlerden biri oldu”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, kültür merkezinin hem fiziki görünümü hem fiziki altyapısıyla Ilgın’a değer katan işlerden biri olduğunu ifade etti. Projeyi, KOP İdaresi ile birlikte yaklaşık 19 milyon lira maliyetle hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Altay, kültür merkezinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Büyükşehir yasasıyla birlikte ilçelerimizde aslında üç temel hedef ortaya koymuştuk. Birincisi, altyapısı tamamlanmış ilçeler. İlk olarak prestij caddeler yapılmaya başlandı. Şimdi biz Ilgın’ın en önemli altyapı eksiklerinden birisi olan arıtma tesisleri ile ilgili çok önemli bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 250 milyon lira maliyetle, Ilgın ilçe merkezinin atık sularını arıtarak, çevreye zarar vermeyecek bir hale getirilmesiyle ilgili bir proje yürütüyoruz. Şu an inşaatımız devam ediyor. İnşallah 2024 yılı içerisinde bunu da tamamlayarak Ilgın’ımızın en temel çevre sorunlarından birisini çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Osmanlı Kent Meydanı’nı 2024 yılı içerisinde hizmete sunacağız”

İkinci temel hedeflerinin ilçede yaşayan vatandaşların gelirlerini yükselterek tarımsal üretimden ve hayvansal üretimden aldıkları payı artırmak olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bunun için yine belediye başkanımızla birlikte, KOP idaresiyle birlikte hayvan pazarının imalatı tamamlandı ve güncel bedelle yaklaşık 53 milyon liralık sulama projesini de Ilgın’da hayata geçirdik. Fide ve fidan desteğinde de bulunuyoruz. Çünkü ilçede yaşayan vatandaşlarımızın gelirlerini artırmak istiyoruz. Üçüncü temel hedefimiz ise sosyal hayatı geliştirmek ve Konya merkezdeki sosyal hayatın ilçelerde oluşmasını sağlamak. Öncelikle Aile Sanat Merkezlerimiz gerçekleştirildi. ASEM’lerimizin, içinde yüzme havuzuyla ve meslek edindirme kurslarıyla yapımını tamamladık. Sonra öğrencilerimiz için Bilgehanelerimizi açtık. Hemen yan tarafta Osmanlı Kent Meydanı’nın inşaatı devam ediyor. Şu anda zemin iyileştirmelerini yapıyoruz. Yaklaşık 250 milyon lira bedelle onun da inşaatını inşallah en kısa sürede, 2024 yılı içerisinde bitirerek sizlerin hizmetine sunmuş olacağız. Böylece söz verdiğimiz gibi hem altyapıda hem üstyapıda sosyal alandaki faaliyetleri bir bir gerçekleştiriyoruz” açıklamasını yaptı.

Başkan Altay Konya’daki birliğe dikkat çekti

Tüm bu işlerin birlik ve beraberlik içerisinde yapıldığının altını çizen Başkan Altay sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Biraz önce il başkanımız ifade etti. Önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un şehrimize çok önemli desteği var. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. Bir önemli teşekkürü de değerli il başkanımıza etmek istiyorum. Siyaseten hepimizin abisi Hasan abi, kurucu il başkanımız. Onun riyasetinde biz de Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak şehrin her noktasında hizmet yürütüyoruz ve bu işi keyifle yapıyoruz. Hiçbir gürültü ve çekişme olmadan, birlik ve beraberlik içerisinde bu işleri yürütüyoruz.”

“Ilgınımıza hizmet etmeye devam edeceğiz”

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmede bulunan Başkan Altay, “Konya’nın en iyisini yapacağına, en iyi adayını seçeceğine inancımız tam. Bizler şehrimize hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hazreti Mevlana’nın şehrine, Selçuklu’nun Darü’l-Mülkü’ne hizmet ediyoruz. Ilgın da bu manada hazreti Mevlana ve Evliya Çelebinin bile takdirini kazanmış; güzel insanlarıyla, kaliteli insanlarıyla en güzel ilçelerimizden birisi. İnşallah bundan sonra da Ilgın’ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. KOP İdaremize ve Ilgın Belediyemize bu konuya gösterdikleri desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kültür merkezimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Protokol konuşmalarının ardından bünyesinde 4 adet dükkan, bebek ve çocuk kütüphanesi, fuaye alanları, 400 kişilik çok amaçlı konferans ve sinema salonu bulunan Ilgın Kültür Merkezi hizmete açıldı. – KONYA