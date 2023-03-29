BAŞKAN ALTAY’DAN İLK KEZ ORUÇ TUTAN ÇOCUKLARA BU YIL DA SÜRPRİZ HEDİYELER VAR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ramazan geleneğini yaşatmak ve çocukları oruca teşvik etmek amacıyla ilk kez oruç tutan 7 ve 8 yaşındaki çocukları bu yıl da sürpriz hediyelerle sevindireceklerini açıkladı. 6 Nisan’a kadar internet üzerinden başvuruların yapılabileceğini belirten Başkan Altay, “İftar ve sahur sofralarının bereketi olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk orucunu tutan 7 ve 8 yaşındaki çocukları bu yıl da çeşitli hediyelerle sevindirecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda Ramazan bilinci oluşturmak ve Ramazan ayının maneviyatını yaşatmak amacıyla ilk kez oruç tutan çocukları sevindirmeye bu yıl da devam ettiklerini açıkladı. Artık geleneksel hale getirdikleri uygulamayla çocuklara oruç ibadetinin güzelliğini ve faydalarını öğretmeyi istediklerini kaydeden Başkan Altay, “Yavrularımızın mübarek Ramazan ayında evlerimizde oluşan sahur ve iftar heyecanına ortak olmalarını arzu ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıllarda projemizi hayata geçirdiğimizde binlerce çocuğumuzu sevindirmiş ve ailelerimizden güzel geri dönüşler almış olmak bizleri de çok mutlu etmişti. İlk oruç hediyesi için 7-8 yaş çocuklarımız bu sene 24 Mart-6 Nisan tarihleri arasında internet üzerinden başvurularını yapabilecek. İftar ve sahur sofralarının bereketi olan tüm çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, hayırla ve sağlıkla bayrama ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan geleneğini yaşatmak 7 ve 8 yaşındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular “ilkoruc.konya.bel.tr” adresinden alınıyor. Başvuru yapan aileler kendilerine en yakın KOMEK, ASEM, Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademilerinden hediyelerini alabilecek. M.SAPMAZ