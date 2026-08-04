Başkan Pekyatırmacı ve Milletvekillerinden Sporcu Merkezi Ziyareti

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya'nın en büyük spor yatırımlarından biri olan Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni, AK Parti Konya Milletvekilleri ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ile birlikte ziyaret etti.

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi, modern altyapısı, uzman antrenör kadrosu ve teknolojik imkanlarıyla Konya'da sporun gelişimine değerli katkılar sunmaya devam ediyor. Başkan Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Hasan Ekici'nin yanı sıra Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Remzi Ay ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Geleceğin başarılı sporcularını keşfetmek ve Türk sporuna kazandırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren merkez, ziyaretçilerden beğeni topladı.

Ziyaret kapsamında Başkan Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet, tesis bünyesinde bulunan antrenman alanlarını ve sporcuların eğitim gördüğü bölümleri gezerek eğitmenlerden merkezdeki çalışmalar hakkında gerekli bilgileri aldı. Sporcu adaylarının fiziksel ve teknik gelişim süreçlerinin bilimsel yöntemlerle takip edildiği eğitim modeli, heyet tarafından ilgiyle incelendi. Ziyarette sporcu adaylarıyla da bir araya gelen Başkan Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet, genç sporcularla sohbet ederek antrenmanlarını takip etti.

Başkan Pekyatırmacı: "Gençlerimize Yapılan Her Yatırım, Geleceğimize Yapılan Yatırımdır"

Selçuklu Belediyesi olarak çocukların ve gençlerin yalnızca akademik başarılarını değil, spor alanındaki gelişimlerini de önemsediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları söyledi: "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz, modern altyapısı, teknolojik donanımı ve uzman antrenör kadrosuyla geleceğin başarılı sporcularını keşfetmek ve Türk sporuna kazandırmak adına büyük bir yatırımdır. Bugün merkezimizi AK Parti Konya Milletvekillerimiz, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Vekilimiz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ederek antrenman alanlarımızı gezdik ve eğitmenlerimizden bilgi aldık. Merkezimizde sporcularımızın yeteneklerini en doğru şekilde ortaya çıkaracak kuşatıcı bir eğitim modeli uygulanıyor. Amacımız, sporcularımızı ulusal ve uluslararası arenalarda ülkemizi başarıyla temsil edecek seviyeye ulaştırmak ve olimpiyatlara sporcular yetiştirebilecek güçlü bir altyapıyı sürekli geliştirmektir. Gençlerimize yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Selçuklu Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Editör: M.SAPMAZ