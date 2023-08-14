Başkentte Pakistan’ın 76’ncı Bağımsızlık Günü kutlandı
ANKARA – Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğinde bağımsızlık günü kutlandı.
Pakistan’ın 76. Bağımsızlık Günü, Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği Rezidansında kutlandı.
Burada yaptığı konuşmada Büyükelçi Dr. Yousaf Junaid, 14 Ağustos’un ataları tarafından yapılan büyük fedakarlıkları onurlandırma günü olduğunu belirterek, Pakistan ulusunun atası Kaid-i-Azam’ın vizyonuyla ülkesinin kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınması için yürekten çalışma kararlılığına devam ettiklerini söyledi.
Büyükelçi Junaid, Pakistan diasporasının Türkiye’nin kalkınmasına yaptığı katkıyı takdirle karşıladığının altını çizerken Türkiye’nin ilerlemesinin Pakistan’ın ilerlemesi olduğunu ve bunun tersinin de geçerli olduğunu belirtti.
Ayrıca Büyükelçi Junaid, Pakistan’ın Bağımsızlık Günü sevincini paylaşan ve tebrik mesajları gönderen Türk milletine ve liderlerine de teşekkür etti.
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