Batı Balkan Ülkelerinde Kadın Cinayetine Karşı Gösteriler

Batı Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Sırbistan’da, komşu ülke Bosna Hersek’te geçen haftalarda yaşanan ve ülkede büyük tepki toplayan kadın cinayetine dikkati çekmek için “aile içi şiddete son” temalı gösteriler yapıldı.

Bosna Hersek’in Tuzla şehri yakınlarındaki Gradacac’da 11 Ağustos’ta, N.S. isimli kişinin karısı N.H’yi ve baba oğul 2 Türk vatandaşını öldürdüğü olaya tepki çekmek için Hırvatistan’ın başkenti Zagreb ve Sırbistan’ın Novi Sad kentinde, “aile içi şiddete son” gösterileri düzenlendi.

Zagreb’deki, Hırvatistan Adalet Bakanlığı önünde toplanan kadın göstericiler, “Kadınların güvenliği devletin sorumluluğundadır” yazılı pankart açarak, şehrin en işlek caddelerinden Vukovarska’yı geçici süreliğine trafiğe kapattı.

Bu arada, gösterinin gün içerisinde Hırvatistan’ın Rijeka, Split, Osijek ve Vukovar başta olmak üzere 18 şehrinde daha yapılacağı kaydedildi.

Novi Sad’daki meydanda toplanan kadınlar da şiddete maruz kalan hemcinslerini temsilen 24 çift ayakkabı sergileyerek, bölgede kadın cinayetlerinin giderek arttığı bilgisini paylaştı.

Saldırgan intihar etti

N.S. isimli kişi, Bosna Hersek’in Tuzla şehri yakınlarındaki Gradacac’da 11 Ağustos’ta, önce eşini, ardından Türk vatandaşı baba ve oğlunu öldürmüş, biri polis 3 kişiyi yaralamıştı.

Tuzla Kantonu Emniyet Müdürlüğü, saldırganın etrafının polis tarafından sarılmasının ardından intihar ettiğini açıklamıştı.

Öldürülen kadın N.H. 14 Ağustos’ta, baba ve oğlu ise 15 Ağustos’ta toprağa verilmişti.