Batı Şeria’da askeri kontrol noktasında araçla ezme girişimi: 3 Yahudi yerleşimci yaralandı

Son Güncelleme: 31.08.2023 10:25
İşgal altındaki Batı Şeria’da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme girişiminde, 3 Yahudi yerleşimci yaralandı. Olayda yaralanan 3 kişiden 2’sinin durumu ağır.
İşgal altındaki Batı Şeria’da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme girişiminde, 3 Yahudi yerleşimci yaralandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, Ramallah’taki Maccabim kontrol noktası yakınında kamyonetle ezme girişimi düzenlendiği belirtildi.
Olayda yaralanan 3 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.
İsrail güçlerinin, kamyonet sürücüsüne ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.
İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada araçla ezme saldırısı düzenleyen saldırganın öldürüldüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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