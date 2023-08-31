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Batı Şeria’da askeri kontrol noktasında araçla ezme girişimi: 3 Yahudi yerleşimci yaralandı

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Ağustos 31, 2023 07:25
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Son Güncelleme: 31.08.2023 10:25

İşgal altındaki Batı Şeria’da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme girişiminde, 3 Yahudi yerleşimci yaralandı. Olayda yaralanan 3 kişiden 2’sinin durumu ağır.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bir askeri kontrol noktasında düzenlenen araçla ezme girişiminde, 3 Yahudi yerleşimci yaralandı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde, Ramallah’taki Maccabim kontrol noktası yakınında kamyonetle ezme girişimi düzenlendiği belirtildi.

Olayda yaralanan 3 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

İsrail güçlerinin, kamyonet sürücüsüne ateş ederek öldürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada araçla ezme saldırısı düzenleyen saldırganın öldürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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