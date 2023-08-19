Batı Şeria’da İki İsrailli Yerleşimci Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 19.08.2023 16:27

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda, Nablus kenti yakınlarında gerçekleşen saldırı sonucu ağır yaralanan iki İsrailli yerleşimci hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir arama başlattı. Kızıl Davud Yıldızı acil yardım servisi, ölen kişilerin 29 ve 60 yaşlarında iki erkek olduğunu duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki İsrailli yerleşimcinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara’da silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu ağır yaralanan iki İsrailli yerleşimcinin öldüğü kaydedilen açıklamada, ordu güçlerinin saldırganları yakalamak için geniş çaplı arama başlattığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, ölen kişilerin 29 ve 60 yaşlarında iki erkek olduğunu duyurdu.

Kaynak: AA



