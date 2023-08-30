Batı Şeria’da İsrail askerlerine saldırı: 2 yaralı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentinde Filistinli bir genci yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus’taki Amman Caddesi’nde İsrail askerleriyle çıkan olaylarda, Filistinli bir gencin gerçek mermiyle ayağından yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, gencin tedavi için hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

AA muhabirinin bilgi aldığı görgü tanıkları, buldozerlerin eşlik ettiği çok sayıda İsrail gücünün, Yahudi yerleşimcilere koruma sağlamak için Nablus’taki “Yusuf Makamı” olarak bilinen yere baskın düzenlediğini; daha sonra askerler ile Filistinliler arasında çatışma çıktığını söylemişti.

İsrail askerlerinin, gerçek ve kauçuk kaplı mermiler ile göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda, Filistinli gençlerin de yolları kapattığı, taş ve molotofkokteyli attığı belirtilmişti.

Nablus’ta ayrıca askeri bir aracın geçişi sırada infilak eden patlayıcı nedeniyle 2 İsrail askeri de yaralanmış; olayın sorumluluğunu İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne bağlı Nablus Tugayı üstlenmişti.

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık “Yusuf Makamı” olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde yer alan “Yusuf Makamı”nda Hazreti Yusuf’un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman’a ait olduğunu ifade ediyor.