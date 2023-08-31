Batı Şeria’da İsrail askerlerine saldırı: 4 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde askeri bir aracın geçişi sırada infilak eden patlayıcı nedeniyle 4 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yusuf Makamı olarak bilinen yere giden Yahudi yerleşimcilerin güvenliğinin sağlandığı sırada meydana gelen patlamada biri subay, 4 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, askerlerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberinde de patlamanın İsrail askerlerinin, dini ritüeller gerçekleştirmek isteyen Yahudi yerleşimcilere, Nablus’ta “Yusuf Makamı” olarak bilinen yere girişlerinde koruma sağladığı sırada meydana geldiği kaydedildi.

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı

KAN’ın haberinde, yerleşimcilerin geçişi sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbedenin çıktığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise olayda gerçek mermiyle yaralanan bir kişinin hastaneye götürüldüğü, plastik mermiyle yaralanan 3 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle 34 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Yediot Ahranot gazetesi ise olaya rağmen 1500 Yahudi yerleşimcinin bölgeye girmeye devam edeceğini yazdı.

Öte yandan, İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri’ne bağlı Nablus Tugayı, İsrail askerlerinin yaralandığı patlamayı üstlendi.

Yahudi yerleşimciler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık “Yusuf Makamı” olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde yer alan “Yusuf Makamı”nda Hazreti Yusuf’un kabrinin bulunduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman’a ait olduğunu ifade ediyor.