Batı Şeria’da İsrailli yerleşimci saldırıda öldü

Son Güncelleme: 21.08.2023 11:33

İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yerleşimci öldü, bir yerleşimci ağır yaralandı. İsrail ordusu saldırganları yakalamak için şehri ve bölgedeki Filistin köylerini kuşatmaya aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El Halil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda bir İsrailli yerleşimci öldü, bir yerleşimci ağır yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, El Halil kentinden geçen 60 numaralı otoyolda silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Ordu radyosu, saldırıda 40 yaşlarında bir yerleşimci kadının öldüğünü, bir yerleşimci erkeğin de ağır yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun kaçan saldırganları yakalamak için şehri ve bölgedeki Filistin köylerini kuşatmaya aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA



