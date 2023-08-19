Batı Şeria’da silahlı saldırı: İki kişi yaralandı

Son Güncelleme: 19.08.2023 16:05
İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara’da, silahlı saldırı sonucu iki kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların, yaklaşık 30 ve 60 yaşlarında iki erkek olduğu kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, olayı araştırdığını bildirdi. Saldırının ayrıntılarına ve yaralananların kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, Nablus kenti yakınlarındaki Huvvara’da, silahlı saldırı sonucu iki kişinin yaralandığı belirtildi.
Yaralıların, yaklaşık 30 ve 60 yaşlarında iki erkek olduğu kaydedildi.
Öte yandan İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı kısa açıklamada, olayı araştırdığını bildirdi.
Saldırının ayrıntılarına ve yaralananların kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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