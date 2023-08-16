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Beijing’deki Yağışlar Sonrası Zarar Gören Okullarda Yeniden Yapılanma Çalışmaları Hız Kazanıyor

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Ağustos 16, 2023 15:02
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Son Güncelleme: 16.08.2023 18:03

Çin’in başkenti Beijing’in Mentougou ve Fangshan bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören okullarda, afet sonrası yeniden yapılanma ve yaklaşan yeni döneme hazırlanma çalışmaları hız kazanıyor. Okullarda temizlik, dezenfeksiyon, bina bakımı dahil olmak üzere özel duruma uygun çeşitli işlemler gerçekleştiriliyor.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) — Çin’in başkenti Beijing’in Mentougou ve Fangshan bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören okullarda, afet sonrası yeniden yapılanma ve yaklaşan yeni döneme hazırlanma çalışmaları hız kazandı.

Okullarda temizlik, dezenfeksiyon, bina bakımı dahil olmak üzere özel duruma uygun çeşitli işlemler gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Xinhua
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