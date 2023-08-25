Belçika’da Aşırı Yağışlar Sonucu Sele Neden Oldu

Belçika’da aşırı yağışlar, özellikle ülkenin doğusu olmak üzere birçok bölgede sele neden oldu.
Gece saatlerinden bu yana devam eden yağışlar, Liege, Namur, Lüksemburg ve Valon Brabant eyaletlerinde sele yol açtı.
Bazı kentlerde dükkanları ve evlerin bodrumlarını su bastı, sokaklar sular altında kaldı.
Birçok yol kapatıldı, trafik önemli ölçüde aksadı. Polis ve itfaiye gibi acil durum araçlarının suya battığı görüldü.
Valon Brabant’taki Dyle Nehri’nin bazı bölgelerde taşması sonucunda Genappe, Nivelles, Ottignies ve Wavre kentleri ciddi şekilde etkilendi.
Samme Nehri’nin taştığı Seneffe kentinde toprak kaymaları yaşandı.
Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (IRM) tarafından yapılan açıklamada Liege, Namur ve Lüksemburg eyaletleri için sarı alarm verildiği duyuruldu.
Belçika’da Temmuz 2021’de meydana gelen selde 37 kişi yaşamını yitirmişti.
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