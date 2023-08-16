Beyşehir Gölü Kenarındaki Parkta Gezen Yavru Leylek İlgi Odağı

Konya’da Beyşehir Gölü kenarındaki parkta gezen yavru leylek hayvanseverlerden ilgi görüyor.
Beyşehir Gölü kenarındaki Vuslat Parkı’nı mesken edinen bir yavru leylek, çay bahçesinde, yeşil alanlarda, ağaçlar ve insanlar arasında gezinti yapıyor.
Bazı hayvanseverler tarafından balıklarla beslenen leylekle çocuklar da fotoğraf çektiriyor.
Leyleği besleyenlerden Mehmet Sert, yaklaşık 10 gündür parka balık getirdiğini belirterek, “Her gün balıkla besliyorum. Önce uçamıyordu, şimdi uçabiliyor. İnsanlardan kaçmıyor. Besleyerek alıştırdık.” diye konuştu.
Vatandaşlar Durmuş Zeybekoğlu da “İnsanlar leyleği evden getirdiği yemeklerle, balıklarla besliyor. Şu anda insanların içinde çay bahçesinde dolanıyor. Buranın maskotu oldu. Elimle yakaladım, biraz kaçar gibi oldu ama yakaladım. Sevdik, insanlardan da ürkmüyor. Çocuklar da leylekle yakından ilgileniyor. Buralarda dolanıyor, karnını doyuruyor, park içinde geziyor.” ifadesini kullandı.
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