BEYŞEHİR KAYMAKAMI AKPINAR GÖREVE BAŞLADI

Beyşehir Kaymakamlığına atanan Mehmet Kemal Akpınar, görevine başladı.

Akpınar, makamında “hayırlı olsun” ziyaretlerini de kabul etmeye başladı.

Kaymakam Akpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından görev yaptığı Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesinden Beyşehir’e atanmıştı. A.A.