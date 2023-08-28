Beyşehir’de çıkan yangın anız yangını çıktı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde orman yangını sanılan yangının arazide yaşanan anız yangını olduğu ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Bayındır ve İsaköy mahalleleri arasındaki hasat edilmiş arazideki otlar ve anızlar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yükselen alevler Beyşehir kent merkezinden de görülürken, Beyşehir-Konya kara yolu üzerinde seyir halindeki araçlarından yangını gören sürücüler de, orman yangını çıktığını düşünerek jandarmaya ihbarda bulundu.

Yangın alanına hızla, jandarma ve itfaiye araçlarının yanı sıra Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin uzun süre yürüttüğü söndürme çalışmalarına köylüler de destek verdi.

Etrafı çevrilerek kontrol altına alınan alevler, bir süre sonra tamamen söndürüldü.

Yangında hasat edilen araziler ve alanda bulunan bazı ağaçlar da yandı.

Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.