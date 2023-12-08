Beyşehir’de Halk Ekmek Satışı Başlıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde halk ekmek satışı yapılacağı bildirildi.
Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, halk ekmek satışlarına 9 Aralık’ta ilçe merkezinde 8 noktada başlayacaklarını belirtti.
İlçede üretim yapan ekmek fırınlarıyla görüşme yaptıklarını aktaran Bayındır, şunları kaydetti:
“Süreç tamamlanıncaya kadar anlaşma yaptığımız bir fırından temin ettiğimiz ekmeklerin 4 liradan satışını sağlayacağız. Şimdilik süreci bu şekilde devam ettireceğiz. Hal girişi, Çarşı Cami önü park, Seyran Caddesi, Ravza Cami civarı, Esentepe- Beytepe Pazarı, Bahçelievler Mahallesi Mevlüt Karaoğlu Caddesi, Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi Park, Halk Eğitim Merkezi karşısı park ile TOKİ’de ekmek satış noktası kuracağız.”
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
DÜNYA08 Aralık 2023
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