Son Güncelleme: 24.08.2023 13:38
Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangına havadan helikopterle de müdahale ediliyor ve kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.
Bilecik’te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bilecik- Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.
Kaynak: AA
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