Bilecik’te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Son Güncelleme: 26.08.2023 15:50
Bilecik’te Şükraniye köyü ile Ahmetler köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bilecik’te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Merkeze bağlı Şükraniye köyü ile Pazaryeri ilçesi Ahmetler köyü arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.
Kaynak: AA
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