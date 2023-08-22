Bilecik’teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Yenişehir’de Yeniden Başladı

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI, BAŞKA MAHALLEDE YENİDEN BAŞLADI
Bilecik’in Osmaneli ilçesi Dereyörük köyünde çıkan ve Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki Terziler Mahallesi’ne sıçrayan orman yangını yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına 200 personel, 28 araç, 20 iş makinesi ile karadan, 5 helikopterle de havadan müdahale edildi.
?Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, Bilecik tarafında süren yangın rüzgarın da etkisiyle Yenişehir ilçesi Hayriye Mahallesi bölgesindeki ormana sıçradı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale sona ererken, ekiplerin karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa),
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