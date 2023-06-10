BİLGEHANELER’DE ÖĞRENCİLER İÇİN DÖNEM SONU ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim hizmetlerinden Bilgehaneler’de öğrenciler için dönem sonu etkinlikleri düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, etkinlikler kapsamında Bilgehaneler arası gerçekleştirilen yarışmalarda öğrencilerin heyecan içinde mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın birincilerine tablet, ikincilerine bisiklet, üçüncülerine de tasarım seti verildiği aktarıldı.

Bilgehaneler Arası Münazara Yarışması’na ise 20 Bilgehanenin katılım sağladığı belirtildi. Finalde 4 Bilgehane’nin, kura sonucu kendilerine verilen tezleri belirli kurallar ile rasyonel gerekçeler temelinde savunmaya çalıştığı ve dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği kaydedildi.

Açıklamada düzenlenen etkinliklerle ilgili şu bilgiye yer verildi:

“Cihanbeyli Bilgehane öğrencileri piknik etkinlikleriyle stres attı. Melikşah ve Cemil Meriç Bilgehaneleri şehrin müzelerini keşfederken Ladik, Sarayönü ve Ilgın Bilgehaneleri ise Sille turuna katıldı. Bunların yanı sıra Atabey Gençlik Taşkent Kamp Merkezi’nde üç günlük kamp programında öğrenciler keyifli anlar geçirdi. Bilgehanelerin ‘Bir hafız yetişir, bir nesil değişir’ mottosuyla 2017’den bu yana Hafız İmam Hatip Ortaokullarına öğrenci hazırladığı ‘Hafızlık Hazırlık Programı’ öğrencileri, sınavları bitirmenin rahatlığını Beyşehir gezisiyle çıkardı. 190 öğrencinin katıldığı gezi Beyşehir Gölü turuyla başladı. İlçenin önemli mekanları gezildikten sonra Kent Ormanı’nda çeşitli oyunlar oynandı.” AA