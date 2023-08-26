Bingöl’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
BİNGÖL – Bingöl’ün Genç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin ve vatandaşların desteğiyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgilere göre yangın, Genç ilçesi Doğanca Köyü’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören yöre sakinleri, durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Genç Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 3 iş makinesi, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 itfaiye, 1 su tankeri, 30 personel sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.
Ormanlık bölgesinde soğutma çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.
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