Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Son Güncelleme: 23.08.2023 11:46

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde bugün saat 11.19’da 8.47 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, bugün saat 11.19’da 8.47 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD; Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, bugün saat 11.19’da 8.47 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Kiğı ilçesinin Demirkanat köyünde 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Kaynak: ANKA



