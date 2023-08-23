Bingöl’ün Kiğı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem

Son Güncelleme: 23.08.2023 11:46
Bingöl’ün Kiğı ilçesinde bugün saat 11.19’da 8.47 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, bugün saat 11.19’da 8.47 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD; Bingöl’ün Kiğı ilçesinde, bugün saat 11.19’da 8.47 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Kiğı ilçesinin Demirkanat köyünde 5 kilometre derinlikte ve 4.0 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Kaynak: ANKA
DÜNYA4 dakika önce
DÜNYA15 dakika önce
DÜNYA26 dakika önce
DÜNYA37 dakika önce
DÜNYA48 dakika önce
DÜNYA59 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
Nijerya’da düzenlenen operasyonlarda 39 kişi gözaltına alındı
Moskova’da Kanalizasyon Turunda Yaşanan Sel Felaketinde 8 Kişi Hayatını Kaybetti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.