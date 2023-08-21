Bitlis’te Şahin ve Doğan Avlayan Kişiye İdari Para Cezası

Son Güncelleme: 21.08.2023 17:41
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde şahin ve doğan avlarken yakalanan kişiye 11 bin 890 lira idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ile Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak avlanmada kullanılan malzemeler de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde şahin ve doğan avlarken yakalanan kişiye 11 bin 890 lira idari para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerince 20 Ağustos’ta Cihangir köyü Sütey Yaylası’nda gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi esnasında tuzak kurarak şahin ve doğan avlayan kişi suçüstü yakalandı.
Kaçak avlanmada kullanılan malzemeler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yakalanan kişiye de Av Koruma Şefliğince 11 bin 890 lira idari para cezası verildi.
Kaynak: AA
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