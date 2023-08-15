BM, AB, ABD, İngiltere ve Fransa Libya’daki çatışmaların durdurulması için çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere ve Fransa’nın Libya’daki diplomatik temsilcilikleri başkent Trablus’taki çatışmaların durdurulması ve can kayıplarının yaşanmaması için şiddetten kaçınılması çağrısında bulundu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily ile AB, Fransa, İngiltere ve ABD’nin diplomatik temsilcilikleri Trablus’taki çatışmalara ilişkin açıklamalar yaptı.

Bathily, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, Trablus’taki çatışmalardan endişe duyduğunu belirterek, “Tüm taraflara sivillerin korunmasının her şeyden önemli olduğunu hatırlatıyorum.” ifadesini kullandı.

UNSMIL’in açıklamasında da “UNSMIL, gerilimi derhal azaltma ve devam eden çatışmalara son verme çağrısında bulunuyor. Tüm taraflar son yıllarda elde edilen güvenlik kazanımlarını korumalı ve farklılıkları diyalog yoluyla ele almalıdır.” ifadeleri yer aldı.

AB Libya Büyükelçisi Jose Sabadell, AB misyonunun gerilimi azaltma ve insan hayatının korunması çağrılarını tümüyle desteklediğini belirtti.

“Libyalılar bir kez daha savaş görmek istemiyor.” ifadesini kullanan Sabadell, siyasileri ve güvenlik kurumlarını, şiddetin siyasi veya kişisel menfaat amacıyla kullanılmasını engellemekten sorumlu tuttu.

Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, UNSMIL çağrısına, gerginliğin tırmandırılmasının önüne geçilmesine ve saldırı eylemlerinin bir an önce sona erdirilmesi talebinin desteklendiği kaydedildi.

İngiltere Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, UNSMIL’in çağrısına destek verilerek, gerginliğin azaltılması, diyalog ve sivillerin korunması gereğine işaret edildi.

ABD’nin Libya Büyükelçiliği de çatışmalardan duyulan endişeye dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Libya’nın istikrar ve seçimlere yönelik son kazanımlarını sürdürmesi için derhal gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz.”

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi (TM), başkent Trablus’ta çatışan taraflara derhal çatışmalara son verme ve anlaşmazlıkları barışçıl yolla çözme çağrısı yapmıştı.

Trablus’taki çatışmalar

Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi “Rada” ile Ulusal Birlik Hükümeti’ne bağlı “444 Tugayı” arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyi’nden çatışmalar ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülke medyası ise çatışmanın fitilini, Suç ve Terörle Mücadele Birimi “Rada”nın “444 Tugayı” komutanı Mahmud Hamza’yı alıkoymasının ateşlediğini iddia etmişti.

Başkent Trablus’ta 28 Mayıs’ta da iki taraf arasında kısa süreli çatışmalar yaşanmıştı.

“Rada” ve “444 Tugayı” ülkenin batısında faaliyet gösteren en güçlü iki milis grup olarak kabul ediliyor.