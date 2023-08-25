BM Genel Sekreter Yardımcısı Kıbrıs’a Gidiyor

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jença’nın, Kıbrıs’a gideceği bildirildi.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Jença’nın 27-29 Ağustos tarihlerinde Kıbrıs’ta olacağını belirten Nino, BM Genel Sekreter Yardımcısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı görüşeceğini ifade etti.
Nino, Jença’nın aynı zamanda iki taraftan temsilcilerle bir araya geleceğini söyledi.
BM Sözcü Yardımcısı Nino, ziyarette Kıbrıs meselesi ile sahada son dönemlerde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağını kaydetti.
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