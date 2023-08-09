BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Irak’ta Telegram’ın Kapatılması İnsan Haklarına Aykırı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Irak’ta Telegram’ın kapatılmasını ifade özgürlüğünün kısaıtlanması şeklinde niteleyerek bunun insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Türk, Bağdat’ta Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Irak’ın iklim değişikliğinden etkilendiğini ifade eden Türk, ülkede yaşanan kuraklık konusunda ilgili taraflarla çalışma yapmak istediklerini söyledi.

Türk, Irak’taki hapishanelerde yaşandığı iddia edilen işkencelere dair ise bu konuda reform için ülke yetkilileriyle ortak görüşe sahip olduklarını kaydetti.

Irak’ın çeşitliliği ve güzelliğiyle büyüleyici bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Türk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Irak aynı zamanda zulüm, şiddet ve insan hakları ihlalleriyle ilgili de geçmişe sahip. Irak halkının söz konusu krizleri atlatma konusunda göstermiş olduğu iradeye hayran kaldım. Saddam Hüseyin döneminde yaklaşık 1 milyon kişi kayboldu.

2014-2017 DEAŞ saldırıları sırasında da binlerce insan kaybettirildi. Hükümetin, ‘zorla kaybettirilenler’ meselesiyle ilgili çalışmalarını takdir ediyoruz. Bununla ilgili kanun tasarısının Meclise sunulması da memnuniyet verici. Irak’ta yolsuzluklarla ilgili de güçlü önlemler alınması gerekiyor.”

Volker Türk, Irak hükümetinin Telegram’ı kapatmasına ilişkin soruya “Herhangi bir ifade özgürlüğünün kısıtlanması insan hak ve hürriyetine aykırıdır.” yanıtı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, 7 Ağustos’ta başladığı ziyaret kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile diğer yetkililer ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşmüştü.