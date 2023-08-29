BM, Sudan’a 20 milyon dolarlık yardım sağlayacak

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da artan ihtiyaçları gidermek için ilave 20 milyon dolar yardım sağlanacağını duyurdu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, yardımın BM’nin Merkezi Acil Durum Fonu’ndan (CERF) tahsis edileceğini bildirdi.

Sivillerin hızlı şekilde yerinden edildiğine dikkati çeken Griffiths, bu rakamın 4,5 milyona ulaştığını ifade etti.

Griffiths, yeni yardımla CERF’ten Sudan için aktarılan toplam miktarın 60 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Sudan’da insani yardım ihtiyacının çok ciddi şekilde arttığının altını çizen Griffiths, “Ancak fonlama hala çok düşük bir düzeyde. Sudan için İnsani Yardım Planı’nın sadece yüzde 26’sı fonlanmış durumda.” açıklamasında bulundu.

Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK’nin, sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayına giren, Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda, çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.