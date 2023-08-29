BM, Sudan’da yaşanan krizden etkilenenlere destek çağrısı yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da yaşanan kriz ortamından kaçan insanlara daha fazla destek verilmesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Güney Sudan’a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaretin ardından yazılı açıklama yaptı.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’da başlayan çatışmaların ardından ülkesine geri dönen 240 bin Güney Sudanlı dahil 1 milyon kişinin güvenlik arayışıyla komşu ülkelere geçtiğini belirten Grandi, çatışmaların zorlu koşullar altında “büyük bir yerinden edilme dalgasını” tetiklediğini ifade etti.

Grandi, yetersiz altyapının insani müdahaleyi zorlu hale getirdiği sınır bölgelerine ulaştığını dile getirerek Sudan’daki durum nedeniyle kaçan insanlara daha fazla destek verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Göç ve devam eden yağmur mevsimi nedeniyle koşulların daha da kötüye gittiğine işaret eden Grandi, “Geri dönenler, mülteciler ve ev sahibi nüfus için barınma, su, sağlık ve temizlik hizmetleri sınırlı.” ifadelerini kullandı.

Grandi, ziyareti kapsamında görüştüğü Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’e, sınırları açık tutması ve Sudan’dan gelenleri desteklediği için teşekkürlerini iletti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri, “(Sudan’da) Güçlü hükümet liderliğine ve yeni acil duruma müdahalenin sahiplenilmesine ihtiyaç var. Sürdürülebilir geri dönüş koşulları yaratmak için çabaların yoğunlaştırılması gerekiyor. İnsanların hayatlarını yeniden kurmaları için desteğe ihtiyacı olacak. Onları hayal kırıklığına uğratmayı göze alamayız.” dedi.

Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK’nin, sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

5. ayına giren ve Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde hala süren şiddetli çatışmalarda, çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

BM, Sudan’daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.