BMGK, İran’daki Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen saldırıyı kınadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 13 Ağustos’ta İran’da Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

BMGK Dönem Başkanı ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield’in yaptığı açıklamaya göre BMGK üyeleri, “Şiraz’da Şah Çerağ Türbesi’ndeki masum insanlara ve hacılara çirkin ve korkakça yapılan terör saldırısını en güçlü şekilde” kınadı.

BMGK üyeleri, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve İran hükümetine başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

“Terörizmin tüm türleri ve belirtilerinin uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehdidi oluşturduğunu” tekrar teyit eden üyeler, bu çirkin saldırının sorumlularının ve destekçilerinin adalet önüne getirilmesi gerektiğini kaydetti.

BMGK üyeleri, tüm ülkeleri uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeye ve bu konuda İran hükümetiyle işbirliğine davet etti.

Terörizmin tüm faaliyetlerinin suç olduğunu belirten BMGK üyeleri, tüm devletlerin BM Anlaşması’na uygun şekilde uluslararası barışa yönelik tehditlerle mücadele etmeleri gerektiğini yineledi.

Saldırı

İran’ın Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi’ne 13 Ağustos’ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildiği belirtilmişti.