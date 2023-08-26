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Bodrum’da 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 6 düzensiz göçmen yakalandı

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Ağustos 26, 2023 14:59
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kargı Adası’nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi görevlendirildi.

Ekipler, adada tespit edilen 2 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeki botu durdurarak 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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