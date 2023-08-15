Boğanın boynuzunu anüsüne sapladığı matador ölümden döndü

İspanyol boğa güreşçisi Alejandro Conquero, Madrid’deki bir etkinlik sırasında boğa tarafından ciddi şekilde yaralandı. 28 yaşındaki matadorun anüsüne boynuz saplandı.
KAÇAMAYINCA AĞIR YARALANDI
Gösteri esnasında üzerine doğru gelen kızgın boğadan kaçamayan genç matador, boynuz darbelerinden kendini kurtaramayınca ağır şekilde yaralandı.
ANÜSÜNE BOYNUZ SAPLANDI
Genç boğa güreşçisi, EFE haber ajansının bildirdiğine göre, Madrid’deki Rey Juan Carlos de Mostoles hastanesine nakledildi. Doktorlar, onun “rektum boyunca kuyruk sokumundan geçen perianal bölgesinde bir boynuz saplanması yaşadığını ve dış sfinkteri etkileyebileceğini” teşhis etti.
GÖRÜNTÜLER BİNLERCE KEZ İZLENDİ
Olayı izlemek üzere pembe ve sarı pelerinlerle silahlanmış birkaç başka boğa güreşçisi hızla arenaya girdi ve onu çılgın boğadan kurtardı. X adıyla paylaşılan ürkütücü video, binlerce kez görüntülendi.
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