Bolivya’da Otobüs Kazasında 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Son Güncelleme: 18.08.2023 10:31

Bolivya’nın Cochabamba-Santa Cruz Karayolu’nda meydana gelen bir otobüs kazasında ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi. Kazada yaralanan 39 kişi hastanelere kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

LA PAZ, 17 Ağustos (Xinhua) — Bolivya’nın Cochabamba- Santa Cruz Karayolu’nda Çarşamba günü devrilen bir halk otobüsünde ölenlerin sayısı 20’ye yükseldi.

Trafik Polisi Şube Müdürü Albay David Herbas Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ülkenin orta kesimindeki Colomi belediyesindeki El Locotal bölümü yakınlarında meydana geldiğini söyledi.

Herbas, yaralanan 39 kişinin Cochabamba’daki hastanelere kaldırıldığını, ağır yaralıların yoğun bakımda tutulduğunu bildirdi. Yaralı otobüs şoförüne alkol testi yapılırken, sonuçların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Olayın mekanik bir arıza mı yoksa insan hatası mı olduğunu belirlemek için soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Xinhua



