Bolu Mudurnu’da Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

Son Güncelleme: 17.08.2023 15:37

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Aynalıkaya köyü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve orman işçileri ile yangına müdahale ediyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Aynalıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve orman işçileri tarafından müdahalede bulunuluyor.

Kaynak: AA



