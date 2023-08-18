Bolu’da çıkan orman yangınlarında soğutma çalışmaları devam ediyor

Son Güncelleme: 18.08.2023 12:50
Bolu’nun Göynük ilçesindeki Güneyçalıca, Aşağıkınık ve Kayalıdere-Tepebaşı bölgelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları sürüyor. Mudurnu ilçesindeki yangın alanında da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında zarar gören alanın tespiti için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bolu’nun Göynük ilçesinde 3 noktada çıkan orman yangınları ile Mudurnu ilçesindeki yangın alanında soğutma çalışması devam ediyor.
Göynük’e bağlı Güneyçalıca, Aşağıkınık ve Kayalıdere- Tepebaşı arasında salı ve çarşamba günleri çıkan, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangını bölgelerinde soğutma çalışması sürüyor.
Ayrıca Mudurnu’ya bağlı Dolayüz köyü Aynalıkaya mevkisinde de dün başlayan ve ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 6 saatte kontrol altına alınan orman yangını alanında da soğutma çalışması yürütülüyor.
Yangında zarar gören alanın tespiti için ise Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışıyor.
Kaynak: AA
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