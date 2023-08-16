Bolu’da iki ayrı bölgede orman yangını çıktı

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde başlayan orman yangınına ekipler, müdahale ederken yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan başka bir alanda daha orman yangını başladı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde dün sabah saatlerinde yamaç arazinin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Elektrik hattında çıktığı belirlenen yangının ardından bölgeye Bolu Orman Müdürlüğü ile çevre ilçelerden çok sayıda arazözler ve ekipler sevk edildi.

Güneyçalıca köyündeki yangın devam ediyor

3 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağıyla havadan yapılan müdahale havanın kararmasıyla sona ererken karadan ekipler çalışmayı sürdürdü. Sabah erken saatlerde orman yangınının devam ettiği bölgeye gün ağarınca helikopterlerle müdahale yeniden başladı. Yangını kontrol altına almak için ekipler 1 gündür canla başla mücadele ediyor.

Tepebaşı köyünde orman yangın

Öte yandan Güneyçalıca köyüne yaklaşık 10 kilometre uzağında bulunan Tepebaşı köyünde orman yangını başladı. İlk belirlemelere göre elektrik hattından kaynaklı çıktığı düşünülen yangın sabah saatlerinde başladı. Tepebaşı köyündeki yangına da 5 helikopter, 20 itfaiye, 1 su tankeri, 10 ilk müdahale aracı, 64 personelle müdahale ediliyor. İki yangın bölgesine havadan 8 helikopterle müdahale edilirken karadan da yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

İki bölgede de yangının devam ettiğini açıklayan Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Her iki bölgeye de havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye takviye helikopterler sevk edildi. İki bölgede de hava araçları müşterek olarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor” ifadelerine yer verdi. – BOLU