Bosna Hersek Savunma Bakanı Türkiye ile ilişkileri övdü

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Bosna Hersek- Türkiye ilişkilerinin gıpta edilecek seviyede olduğunu belirtti.

Bosna Hersek Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Helez, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile görüştü.

Helez, geçen ay Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’23) için Türkiye’de bulunduğunu, ülkeden memnun ayrıldığını ifade etti.

Bosna Hersek-Türkiye ilişkilerinin gıpta edilecek seviyede olduğunu belirten Bakan Helez, Türkiye’nin, NATO üyeliği yolunda ülkesine verdiği desteğin önemine işaret etti.

Büyükelçi Girgin de Helez’in Türkiye’nin gelişmiş savunma sanayisini görme fırsatı elde etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, askeri-mali projelerin gerçekleştirilmesi dahil tüm alanlarda Bosna Hersek’e yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Görüşmede, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Sıtkı Tatar ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Salko Beba da hazır bulundu.