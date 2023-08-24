Bosna Hersek’te HVO birlikleri tarafından katledilen Boşnak siviller ve askerler anıldı

Bosna Hersek’te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta Mostar şehri yakınlarında bulunan Rastani’de Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 9 Boşnak sivil ve 7 silahsız asker, ölümlerinin 30’uncu yılında anıldı.

Ağustos 1993’te HVO birliklerince katledilenler için yapılan anıtta bir araya gelen kurban yakınları, kaybettikleri kişiler için dua etti ve anıta çiçek bıraktı.

Uborak ve Sutina’da Öldürülenler Derneği Başkanı Adnin Hasic, HVO birliklerinin bölgeyi işgali sonrası birçok kişiyi katlettiğini, öldürülenler arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Hasic, katliamı yapanlar hakkında hala dava açılmadığını belirterek “Kaybettiklerimizin anısını yaşatmak bizlere düşüyor. Burada yaşananların unutulmaması için her şeyi yapacağız.” dedi.

Rastani’de yaşayan Ibro Dumpor ise bugüne kadar faillerle ilgili bir dava açılmamasının kendisini üzdüğünü, hayatlarını kaybeden komşularının hatıralarını yaşatmak istediğini dile getirdi.

Dumpor, savcıları ve mahkemeleri, yaşanılanlar için harekete geçmeye çağırdı.