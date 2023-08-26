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Boston’da silahlı saldırı: 7 kişi yaralandı

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Ağustos 26, 2023 16:05
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Son Güncelleme: 26.08.2023 19:04

ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Polis, saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığını belirtti.

ABD’nin Massachusetts eyaletinin başkenti Boston’da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Boston polisi, Dorchester semtinde sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandığını ve 7 kişinin yaralandığını açıkladı.

Polis memuru Michael Torigian, yaptığı açıklamada, yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Olay yerinde ateşli silahların bulunduğu belirten Torigian, saldırıya ilişkin bazı kişilerin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA
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