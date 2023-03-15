BOZKIR BİMDER DERNEĞİ BOZKIR’DA KALAN DEPREMZEDELERİ KONYA’DA GEZDİRDİ

Konya’nın Bozkır ilçesinde faaliyet gösteren Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Gönüllüleri Derneği, (Bimder) Bozkır ilçesinde kalan depremzede aileler için Konya gezisi düzenledi.​

​Bozkır ilçesinde KYK yurtlarında kalan depremzede aileleri Konya’ya getirdi.

Afetzedelere önce Konya’nın tarihi ve kültürel mekanları olan Mevlana Müzesi, Konya Şehitliği, Üçler Mezarlığı, Hayvanat Bahçesi ve 80 Binde Devri Alem Parkı gezdirildi.

Konya genelinde yapılan gezi sonrasında ​depremzede ailelere Konya usulü düğün yemeği ikram edildi.

Yapılan kültürel gezi hakkında bilgilendirmeler de bulunan Bimder Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Görür, “Bimder Derneği olarak ilçemizde KYK Yurtlarında kalan ailelerimizin güzel bir gün geçirip stres atabilmesi ve Konya’mızı daha iyi tanıyabilmesi için dernek olarak Konya tanıtım etkinliği düzenledik. Düzenlediğimiz bu etkinliğim de Konya’nın tarihi ve kültürel mekanlarını ve yöresel yemeklerimizi Bozkır ilçemizin misafiri olan depremzede ailerimize tanıttık.” dedi.​ AA