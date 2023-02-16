Bozkır halkı ilçeye gelen depremzedelere gıda desteği sağladı

KONYA (AA) – “Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden ayrılarak Konya’nın bozkır ilçesine gelen afetzedelere ilçe halkı destek olmaya devam ediyor.

Bozkır’a gelen afetzede ailelere yönelik Bozkır Ziraat Odası tarafından başlatılan kuru gıda yardım kampanyasına ilçe halkı yoğun destek geldi.

Kampanya kapsamında Bozkırlı çiftçiler kendi ürettikleri kuru bakliyatları gelen depremzedelere verirken, diğer vatandaşlar da marketlerden aldıkları gıda maddelerini vererek yardım kampanyasına destek oldu.

Ayrıca, yardımlar bundan sonra da ilçeye gelip yerleşen ailelere kaldıkları süre boyunca Kaymakamlık kanalıyla ulaştırılmaya devam edecek.

Kampanya hakkında bilgi veren Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Öztürk “Deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil 85 Milyon vatandaşımızın yüreğini yakmıştır. Deprem sonrasında bölgemize tanıdık vesilesiyle veya hayırsever vatandaşlarımızın evlerini açmasıyla gelen kardeşlerimize yönelik olarak bir yardım kampanyası düzenleme gereği hissettik. Ziraat Odası olarak çiftçilerimizindi desteği ile üyelerimizin kendi ürünleri olan kuru bakliyatları toplayarak ilçemize yerleşen bu ailelere ulaştırmak istedik. Üyelerimizden destek geliyor ve üye olmayan vatandaşlarımızda marketlerden aldıkları kuru bakliyat cinsleriyle destek veriyorlar.” dedi.