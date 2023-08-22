BRICS Liderler Zirvesi Güney Afrika’da Başlıyor

Güney Afrika’nın Johannesburg kenti ev sahipliğindeki BRICS Liderler Zirvesi bugün başlıyor.

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenecek Breziya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerinin bir araya geldiği BRICS Liderler Zirvesi bugün başlıyor. BRICS’in genişlemesi, yerli para birimleriyle ticaretin teşviki, üye ülkeler arasındaki farklı alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni üye ülkelerinin kabulüne dair kriterlerin ele alınacağı zirveye, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa’nın yanı sıra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katılıyor. Rusya’yı ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirveye video konferans aracılığıyla yer alacak.

Çin’den BRICS mesajı

Johannesburg’a dün ulaşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı yazılı açıklamada, “BRICS işbirliği mekanizması, gelişen piyasalar ve başlıca gelişmekte olan ülkeler için kritik bir işbirliği platformu olarak dünyanın ekonomik büyümesi, daha iyi bir küresel yönetim ve uluslararası ilişkilerde daha çok demokrasi için yapıcı bir güç oluşturuyor” dedi. Xi, zirvenin BRICS mekanizmasının gelişmesinde önemli bir dönüm noktası teşkil edeceğini ifade etti.

250 milyar dolar harcanmıştı

Çin Gümrükler Genel İdaresi’nin verilerine göre, Çin’in diğer BRICS ülkeleriyle ticareti yılın ilk 7 ayında yüzde 19.1 artarak 330 milyar dolara yükseldi. Bu sayı, Çin’in aynı dönemdeki toplam dış ticaretinin yüzde 10.1’ine tekabül ediyor. Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in 2006 yılında oluşturduğu birlik, 2010 yılında Güney Afrika’nın katılımıyla BRICS adını almıştı. BRICS ülkeleri, 2014 yılında gelişmekte olan ülkelere kredi sağlamak amacıyla 250 milyar dolar sermayeyle Yeni Kalkınma Bankası’nı (NBD) kurmuştu. – JOHANNESBURG