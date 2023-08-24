BRICS Liderler Zirvesi’nde Yeni Üye Ülkeler Davet Edildi

Güney Afrika’nın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’de Arjantin, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Etiyopya ve Mısır yeni üye ülkeler olarak davet edildi.
Güney Afrika’nın başkenti Johannesburg’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi devam ediyor. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa zirvenin son gününde yaptığı açıklamada, BRICS’in çeşitli uluslardan oluşan bir grup olduğunu belirterek farklı görüşlere sahip olmalarına rağmen daha iyi bir dünya için ortak bir vizyon benimsediklerini ifade etti. “BRICS’in genişleme sürecinin yol gösterici ilkeleri, standartları, kriterleri ve prosedürleri üzerinde anlaşmaya vardık” diyen Ramaphosa, üye ülkeler Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın bloğa yeni üye olarak Arjantin, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Etiyopya ve Mısır’ı davet ettiklerini açıkladı.
BRICS üyelerinin bloğun büyümesine destek verdikleri açıklansa da liderler arasında bu davetin gerçekleşme hızı ya da süresi konusunda fikir ayrılığının olduğu kaydedilmişti. – JOHANNESBURG
DÜNYAAz önce
DÜNYA12 dakika önce
DÜNYA22 dakika önce
DÜNYA33 dakika önce
DÜNYA44 dakika önce
DÜNYA55 dakika önce
DÜNYA1 saat önce
İran ve Azerbaycan, ortak sınır boyunca savunma işbirliğini genişletme sözü verdi
İran’ın Sistan-Beluçistan eyaletinde polislere saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.