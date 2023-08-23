BRICS Zirvesi, Küresel Güney’in Sesini Duyurmayı Hedefliyor

JOHANNESBURG, 23 Ağustos (Xinhua) — Güney Afrika’nın BRICS Büyükelçisi Anil Sooklal, güç dengesizlikleriyle tanımlanan bir dünyada 15. BRICS Zirvesi’nin, seslerinin duyulmasını sağlamak üzere Küresel Güney ülkelerini bir araya getirdiğini belirtti.

Sooklal kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, “Çokça bölünmüş, son derece kutuplaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Ne yazık ki Küresel Güney marjinalleştirilmeye devam ediyor” dedi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın ev sahipliği yaptığı 15. BRICS Zirvesi, yıllardır benzeri görülmemiş bir küresel ilgi topladı. Sooklal, blokun dünya vizyonunun, müreffeh bir dünya ekonomisi ve daha demokratik uluslararası ilişkiler açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Büyükelçi, “Yakın dönem jeopolitiğinde Küresel Güney’in sesini temsil eden böyle bir kolektif ve güçlü yapı ilk kez görülüyor” dedi.

Ramaphosa’nın aralarında Afrika, Latin Amerika ve Asya’nın da bulunduğu pek çok bölgeden yaklaşık 70 lideri Güney Afrika’ya davet ettiğini söyleyen Sooklal, dünyanın BRICS’in olası genişlemesini beklediğini ve Küresel Güney’den yaklaşık 40 ülkenin bloka katılma isteklerini dile getirdiklerini belirtti.

Sooklal, “Küresel Kuzey ile işbirliğine karşı değiliz. Ancak Kuzey ve Güney arasındaki güç dengesizliklerinin yeniden ele alınması gerekiyor” diye konuştu.

Blokun şu anda küresel nüfusun yaklaşık yüzde 42’sini, Küresel Güney’in ise yüzde 85’ini oluşturduğunu kaydeden büyükelçi, “Biz çoğunluk olmamıza rağmen azınlık muamelesi görüyoruz. BRICS aracılığıyla ele almaya çalıştığımız mesele de bu” dedi.

Zirvenin temel odaklarından bir diğeri ise blok içinde yerel para birimlerinin daha fazla kullanılması ve BRICS’in kendi para birimini yaratma olasılığı olarak öne çıkıyor.

Büyükelçi, “İstediğimiz şey, bizi kendi zararımıza ticaret yapmak zorunda bırakan bir veya iki para biriminin esiri olmayacağımız, çeşitlendirilmiş bir küresel para sistemi ve kendimize ait bir ödeme sistemi” diye konuştu.

Zirvenin, Küresel Güney’in nüfuzunu desteklerken Afrika ve BRICS arasındaki etkileşimi de güçlendirmesini ümit eden büyükelçi, “BRICS ortak olmak, işbirliği yapmak ve birlikte çalışmak demek. Bence bu bize Afrika ve BRICS arasındaki etkileşimi güçlendirme fırsatı sunuyor” dedi.

Sooklal, “Zirvenin Küresel Güney için adalet ve refah açısından parlak bir gelecek getirmesini umuyorum” dedi.

BRICS kısaltması, gelişmekte olan ekonomilere sahip Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin baş harflerinden oluşuyor. Güney Afrika, BRICS dönem başkanlığını 1 Ocak 2023 tarihinde üstlendi.