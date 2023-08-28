Büyük Washington Yürüyüşü’nün 60. Yıl Dönümü Anıldı

Etkinlikten çeşitli görüntüler

Farklı ırk ve inanç gruplarından binlerce Amerikalı, Cumartesi günü başkent Washington D.C.’nin merkezindeki National Mall’da toplanarak Büyük Washington Yürüyüşü’nün 60. yıl dönümünü andı. ABD’deki Sivil Haklar Hareketi’nde son derece önemli bir olay olan Büyük Washington Yürüyüşü, Martin Luther King’in “Bir Hayalim Var” konuşmasıyla biliniyor.

King’in 28 Ağustos 1963’te ülkenin çeşitli yerlerinden gelen 250.000 kadar kişiye heyecan dolu konuşmasını yaptığı aynı yerde, Lincoln Anıtı’nda bir araya gelen kalabalık, ırk ayrımcılığı ve her türlü sosyal adaletsizliğin sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Gün boyu süren etkinlikte King’in soyundan gelenler ve sivil ve insan hakları gruplarının liderleri, konuşmalar yaparak Amerikalılara, 60 yıl sonra King’in ideallerinin gerçekleştirilmiş olmaktan çok uzak olduğunu hatırlattı. Daha da kötüsü, King’in kazanımlarının tehlike altında olduğu kaydedildi.

King’in 15 yaşındaki torunu Yolanda Renee King, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada büyükbabasına bir şey şöyleme imkanı olsa, “Halen, senin başlattığın işi bitirmeye ve gizli kalan hayalini nihayet gerçekleştirmeye yeniden kendimizi adamak için burada olduğumuz için üzgünüm” diyeceğini söyledi.

Torun King, “Dr. King, 60 yıl önce bizi ırkçılık, yoksulluk ve bağnazlık şeklindeki üç kötülüğe karşı mücadele etmeye çağırmıştı. Bu gün ırkçılık hala bizimle. Yoksulluk hala aramızda. Silahlı şiddet, ibadet yerlerimize, okullarımıza ve alışveriş merkezlerimize kadar girmiş durumda” dedi.

Genç kızın konuşması, bitmek bilmez çözüm çağrılarına rağmen ABD toplumunu her gün endişelendirmeye devam eden köklü sorunlara parmak bastı.

Siyahi George Floyd’un üç yıl önce güpegündüz beyaz polisler tarafından diz çöktürülerek öldürülmesinden çok sayıda ırk temelli motivasyonla yapılan silahlı saldırılara kadar birçok olaya (ki bunlardan biri de tam da anmanın gerçekleştirdiği gün Florida’da beyaz bir erkeğin üç siyahiyi silahla vurarak öldürmesi olarak örneklendirilebilir), Amerika’da etnik azınlık mensupları halen, diğer hakları bir yana, yaşam haklarının bile sadece ten renkleri yüzünden göz ardı edildiği ve yok sayıldığı gerçeğiyle yaşamak zorunda.

King’in oğlu Martin Luther King III, “Ülkemizin gittiği yön konusunda çok endişeliyim. İleri gitmek yerine geriye doğru gidiyormuşuz gibi geliyor” dedi.

Konuşmalardan sonra kalabalık, Tidal Basin’in seti üzerindeki Martin Luther King Anıtı’na doğru yürüyüşe geçti. King’in oğlu ve kızı, sivil haklar lideri Al Sharpton ile birlikte en önde yürüyerek üzerinde “Hayali Sürdürüyoruz” yazılı bir pankart taşıdı.

Bu mesaj, tam da tıpkı 1963 yılındaki o sıcak yaz gününde yaşananları sadece anıp geçmek yerine King’in yaşamının 39 yılını feda ettiği şeyi yeniden gerçekleştirmek isteyen etkinlik organizatörlerinin vermek istediği mesajdı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Washington D.C.’den bildiriyor.(XHTV)