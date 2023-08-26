Çanakkale’de 31 düzensiz göçmen yakalandı

Son Güncelleme: 26.08.2023 12:14
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla seyreden 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla seyreden 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
“TCSG-8” ve “TCSG-907” botlarıyla bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurdu.
Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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