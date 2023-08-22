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Çanakkale’de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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Ağustos 22, 2023 10:35
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Son Güncelleme: 22.08.2023 13:31

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale’de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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