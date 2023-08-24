Son dakika haberleri
Anasayfa / Dünya / Çanakkale’de rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor

Çanakkale’de rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor

ABONE OL
Ağustos 24, 2023 07:22
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Netwifi

Son Güncelleme: 24.08.2023 10:18

Çanakkale’nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale yapılıyor. Saha çalışmalarını sürdüren ekipler, köylerden su takviyesi yaparken, hava araçları ise denizden su takviyesi yaparak yangının söndürülmesi için çaba gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yangınla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Çanakkale’nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor.

Damyeri mevkisinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle 15 kilometrelik hatta yayılan yangına havadan ve karadan müdahale yapılıyor.

Saha çalışmalarını sürdüren kara ekipleri köylerden, hava araçları ise denizden su takviyesi yaparak yangının söndürülmesi için ilk günden itibaren büyük çaba gösteriyor.

Çok sayıda gönüllü de yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

Orman yangınına ilişkin süreci Çanakkale’den yöneten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın saat 11.00’da Dardanos mevkisindeki Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangın Yönetim Merkezi’ne açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

SON DAKİKA HABERLERİ

DÜNYA

3 dakika önce

Wagner lideri Prigojin’in öldüğü kazayla ilgili çarpıcı 30 saniye detayı

DÜNYA

14 dakika önce

Çanakkale’de rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor

DÜNYA

25 dakika önce

Prigojin’in ölümü akıllara CIA Direktörü William Burns’un sözlerini getirdi! Suikast ihtimaline dikkat çekmişti

DÜNYA

36 dakika önce

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir araya geldi

DÜNYA

47 dakika önce

Japonya, Fukuşima Daiichi nükleer santralinden atık suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başladı

DÜNYA

58 dakika önce

Kuzey Kore, ikinci casus uydu denemesini başarısızlıkla sonuçlandırdı

DÜNYA

1 saat önce

Fukushima’daki arıtılmış radyoaktif atık suyu denize boşaltma işlemi başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.