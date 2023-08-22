Çanakkale’deki Orman Yangınına AFAD Müdahale Ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’de çıkan orman yangınına 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle müdahale edildiğini, Başkan Okay Memiş’in de bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarındaki orman yangınına müdahale edildiği belirtildi.

Yangının, belediyeler ve özel idarelerden toplam 421 personel, 10 uçak, 26 helikopter, 68 arazöz ve iş makinesiyle söndürülmeye çalışıldığı ifade edildi.

Orman yangını nedeniyle bölgedeki 6 köyün AFAD koordinasyonunda, jandarma ekiplerince tahliye edildiği, 3 köyde ise vatandaşları tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“AFAD Başkanı Vali Okay Memiş bölgeye intikal etmektedir. Yangın bölgesindeki çalışmalara destek vermek amacıyla Tekirdağ AFAD İl Müdürü ile ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.”