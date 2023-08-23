Çanakkale’deki Orman Yangınına Büyük Müdahale

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’de çıkan orman yangınına 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesiyle müdahale edildiğini bildirdi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, Çanakkale Damyeri mevkisi yakınlarındaki orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü vurgulandı.
Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, özel idareler ve STK’lerden 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi sevk edildiği kaydedildi.
Bölgede dumandan etkilenen 95 kişiden 8’inin tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, “Yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisi devam etmektedir. Türk Kızılay tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza ve personele, 2 bin kumanya, 5 bin sıcak yemek, 3 bin 650 içecek ve 7 bin 750 içme suyu ikramı yapılmıştır.” bilgisi verildi.
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